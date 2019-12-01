Cae presunto operador tras emboscada a policías en Carapan: revienta SSP Michoacán campamentos y asegura equipo táctico y uniforme de la GN en despliegue del “Blindaje Zamora”

Chilchota, Mich., a 29 de marzo de 2026.– A un día de la emboscada contra policías en la Meseta Purépecha, que dejó un saldo de un agente herido, la respuesta institucional escaló con fuerza: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó este domingo la detención de dos personas —una de ellas presuntamente ligada a un grupo criminal—, el desmantelamiento de campamentos clandestinos y el aseguramiento de equipo táctico que enciende nuevas alarmas sobre la operación de células armadas en la región.

El golpe se da en el marco del reforzamiento del operativo “Blindaje Zamora”, desplegado tras la agresión registrada en Carapan, en el municipio de Chilchota. Durante recorridos de reconocimiento, elementos estatales ubicaron y destruyeron dos campamentos que, según las autoridades, eran utilizados para actividades ilícitas, lo que sugiere presencia organizada y capacidad logística en la zona.

En las acciones también fue asegurado un vehículo, una motocicleta, droga —alrededor de 5 gramos con características de metanfetamina— y equipo táctico, entre el que destaca un casco balístico y un uniforme con rasgos similares a los de la Guardia Nacional, un hallazgo que apunta a posibles estrategias de suplantación o mimetización para operar sin levantar sospechas.

De acuerdo con líneas de investigación, uno de los detenidos tendría vínculos con un grupo delictivo con presencia en la región, lo que conecta directamente el operativo con el ataque armado del día anterior y refuerza la hipótesis de una estructura criminal activa en el corredor Carapan–Chilchota.

Las detenciones se realizaron como parte de patrullajes de prevención y vigilancia orientados a ubicar a los agresores y frenar el trasiego de sustancias ilícitas, en una zona que permanece bajo presión tras el despliegue interregional de fuerzas estatales.

Por ahora, los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras el “Blindaje Zamora” continúa su avance en una región donde la disputa por el control no da tregua.