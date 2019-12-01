En Villa Jiménez, Michoacán: Fallece hombre al caer un árbol sobre su auto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 19:29:19

Villa Jiménez, Michoacaán, a 29 de marzo de 2026.- El chófer de un automóvil perdió la vida la tarde de este domingo luego de que fuera aplastado por un enorme árbol que se desgajó tras los fuertes vientos, hechos registrados sobre la carretera que va al municipio de Zacapu.

Informes dados a conocer por las autoridades detallan que poco antes de las 18:00 horas, fue reportado un accidente automovilístico, sobre la referida vialidad, a la altura de la comunidad de Huandacuca.

Al sitio se trasladaron paramédicos locales que localizaron un automóvil de la marca Renault, de color blanco aplastado por un árbol y en su interior el cuerpo prensado sin vida del chófer.

Tras realizar el rescate del cadáver y liberar la vialidad se dio parte a la Fiscalía General del Estado para que iniciaran con las actuaciones correspondientes.

El hoy occiso fue identificado como Emiliano N., de 18 años de edad, originario del municipio de Panindícuaro.