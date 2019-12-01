En Villa Jiménez, Michoacán: Fallece hombre al caer un árbol sobre su auto

En Villa Jiménez, Michoacán: Fallece hombre al caer un árbol sobre su auto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 19:29:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Jiménez, Michoacaán, a 29 de marzo de 2026.- El chófer de un automóvil perdió la vida la tarde de este domingo luego de que fuera aplastado por un enorme árbol que se desgajó tras los fuertes vientos, hechos registrados sobre la carretera que va al municipio de Zacapu. 

Informes dados a conocer por las autoridades detallan que poco antes de las 18:00 horas, fue reportado un accidente automovilístico, sobre la referida vialidad, a la altura de la comunidad de Huandacuca. 

Al sitio se trasladaron paramédicos locales que localizaron un automóvil de la marca Renault, de color blanco aplastado por un árbol y en su interior el cuerpo prensado sin vida del chófer. 

Tras realizar el rescate del cadáver y liberar la vialidad se dio parte a la Fiscalía General del Estado para que iniciaran con las actuaciones correspondientes. 

El hoy occiso fue identificado como Emiliano N., de 18 años de edad, originario del municipio de Panindícuaro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras homicidio de 4 jóvenes, despliegan operativo que dejó 4 detenidos y un presunto agresor abatido en Ensenada, Baja California
En Apatzingán, Michoacán la GC detiene a hombre con arma de fuego “hechiza” 
En Villa Jiménez, Michoacán: Fallece hombre al caer un árbol sobre su auto
Riña entre dos hombres deja un fallecido en mercado ambulante de la colonia Alianza Real Barrio Nuevo León del municipio de Escobedo
Más información de la categoria
Cae presunto operador tras emboscada a policías en Carapan: revienta SSP Michoacán campamentos y asegura equipo táctico y uniforme de la GN en despliegue del “Blindaje Zamora”
Los jóvenes no conocieron la seguridad que teníamos en Michoacán cuando gobernaba el PRI: Memo Valencia
Irán lanza nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y bases de EE.UU.
Sheinbaum rinde homenaje a Margarita Maza y destaca su papel en la historia de México
Comentarios