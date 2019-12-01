Riña entre dos hombres deja un fallecido en mercado ambulante de la colonia Alianza Real Barrio Nuevo León del municipio de Escobedo

Riña entre dos hombres deja un fallecido en mercado ambulante de la colonia Alianza Real Barrio Nuevo León del municipio de Escobedo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 18:48:09
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Escobedo, Nuevo León, a 29 de marzo de 2026.- La mañana de este domingo se registró una riña entre dos hombres que terminó con el saldo de un muerto que ahora es investigado por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró alrededor de las 7:00 horas en un mercado ambulante instalado sobre la avenida Artículo 123, en el cruce con la calle Privada Pachuca, en la colonia Alianza Real Barrio Nuevo León.

Testigos señalaron que comerciantes comenzaban a colocar sus puestos cuando observaron a dos hombres discutir, presuntamente bajo los efectos del alcohol. La confrontación escaló rápidamente hasta que uno de ellos sacó un objeto punzocortante y atacó a su contrincante.

La víctima fue identificada como Perfecto Morales, de 38 años de edad, quien tras ser herido cayó al suelo. Mientras tanto, el presunto agresor huyó del lugar a bordo de una bicicleta.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia tras recibir el reporte; sin embargo, al llegar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes, recabando indicios y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.

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