Los monstruos tomaron el Centro Histórico de Morelia con el Zombie Walk

Morelia, Michoacán; 01 de noviembre de 2026.- Entre música, disfraces sorprendentes y un ambiente lleno de fiesta, el Centro Histórico de Morelia se convirtió en escenario de una noche espectacular con la realización del Zombie Walk, desfile que reunió a miles de personas, entre familias morelianas, turistas nacionales y visitantes extranjeros, quienes disfrutaron de una celebración donde la creatividad y la diversión fueron protagonistas.

Este evento, apoyado por el Gobierno de Morelia, forma parte de la visión del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de generar cada vez más actividades que propicien la convivencia familiar, atraigan visitantes y fortalezcan la oferta turística de la ciudad.

El recorrido comenzó en el Jardín Morelos, con la presentación de una quinceañera zombie que, acompañada de sus chambelanes, realizó su tradicional baile con un inquietante toque de terror, arrancando sonrisas y aplausos entre el público. A partir de ahí, la música, las coreografías y las originales caracterizaciones dieron ritmo y vida a un desfile que sorprendió a cada paso.

Zombies de distintas épocas, monstruos de películas clásicas, y personajes de videojuegos de terror desfilaron a lo largo de la avenida Madero, donde participantes de todas las edades dejaron volar su imaginación con maquillajes, vestuarios y transformaciones que demostraron el ingenio y entusiasmo de quienes hicieron suyo este encuentro.

Las calles y plazas del primer cuadro lucieron abarrotadas. Familias enteras, grupos de amigos y visitantes se sumaron a la celebración, con disfraces que hicieron aún más vistoso el evento: desde las tradicionales brujas, fantasmas y calabazas, hasta figuras de cuentos y dibujos animados. La convivencia de chicos y grandes convirtió el recorrido en una auténtica fiesta, donde el terror se mezcló con el humor, la música y el color.

Como broche de oro, la velada concluyó con el espectacular encendido de Catedral, cuyas luces iluminaron la noche y ofrecieron un escenario mágico para cerrar una jornada memorable. Así, entre criaturas fantásticas, música y miles de sonrisas, Morelia vivió una celebración que hizo del Centro Histórico un punto de encuentro para disfrutar de la tradición, la imaginación y el espíritu festivo del Día de Muertos.

Con iniciativas como el Zombie Walk, el Ayuntamiento busca proyectar a Morelia como un epicentro de la cultura, las tradiciones y las expresiones artísticas, con eventos que llenan de vida sus espacios públicos y ofrecen experiencias para disfrutar a personas de todas las edades.