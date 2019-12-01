Fatal choque en la autopista de Occidente deja dos hombres sin vida en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 09:15:12

Tanhuato, Michoacán a 01 de noviembre de 2026.– Dos hombres perdieron la vida luego de que el automóvil en el que viajaban se impactara contra un árbol sobre la autopista de Occidente, en el tramo México–Guadalajara, a la altura del kilómetro 373+700, en el municipio de Tanhuato.

Las víctimas fueron identificadas como José Roberto, de 65 años, y Pedro Omar, de 21, quienes viajaban a bordo de un Chevrolet Onix blanco, con placas de circulación de Quintana Roo. Tras el fuerte impacto, ambos quedaron atrapados entre los restos de la unidad

.Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, y paramédicos de Rescate Zamora, quienes confirmaron que los dos ocupantes ya no contaban con signos vitales.

Debido a los daños en el vehículo, los rescatistas utilizaron equipo hidráulico para liberar los cuerpos, mientras las autoridades aseguraban la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado de los fallecidos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios de ley.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron el fatal accidente.