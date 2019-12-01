Los Bukis regresan a Michoacán para el reestreno de su película en el FICM

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Michoacán se prepara para vivir un momento especial con el regreso de Marco Antonio Solís y Los Bukis a su tierra natal, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal.

Con el apoyo de la dependencia, esta emblemática agrupación, nacida en Ario y referente de la música romántica mexicana y latina, se reunirá el próximo sábado 17 de octubre en el Teatro Mariano Matamoros de Morelia para el reestreno de la película “¿Cómo fui a enamorarme de ti?” (1990), un filme íntimamente ligado a su trayectoria.

A través de sus redes sociales, Marco Antonio Solís invitó a sus seguidores a formar parte de este encuentro, que reunirá cine, música y recuerdos. “Será una gran oportunidad para recordar esta historia que forma parte de tantos momentos y compartir juntos esta celebración del cine y la música”, expresó el artista al convocar al público a esta presentación especial.

El titular de la Sectur destacó la relevancia de este acontecimiento para las y los michoacanos, ya que reúne a una de las agrupaciones más influyentes de la música mexicana con un festival cinematográfico de proyección internacional, fortaleciendo la oferta cultural y turística de Morelia.

Monroy García invitó a los seguidores de Los Bukis, así como a visitantes y turistas, a disfrutar de esta experiencia que vincula el orgullo por el talento michoacano con la memoria musical de varias generaciones. Destacó que se trata de una oportunidad única para recibir en casa a los emblemáticos artistas originarios de esta tierra.