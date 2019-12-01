Sheinbaum nombra a nueva embajadora de México en Perú

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 11:18:49

Ciudad de México, a 13 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Lydia Antonio de la Garza como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante Perú.

Lo anterior fue informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que agregó en un comunicado que el nombramiento ya fue enviado al Pleno del Senado de la República, en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La funcionaria Antonio de la Garza pertenece al Servicio Exterior Mexicano y hasta antes de su nuevo encargo se desempeñaba como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) de la Cancillería.

Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero (academia y órgano desconcentrado de la SRE).

Igualmente, cuenta con más de 25 años de trayectoria en el servicio público y ha ocupado cargos en la SRE y la Secretaría de Economía.