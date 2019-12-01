Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 14:49:04

Ciudad de México, a 13 de octubre 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que el gobierno federal construirá seis nuevos penales, para combatir la sobrepoblación de reos en el país.

Durante su intervención en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario detalló que las cárceles serán edificadas en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz y se espera que estén terminadas en 2028.

Además, el secretario García Harfuch remarcó que durante los dos años de la Administración actual se han detenido a más de 70 mil personas, lo que influye en la sobrepoblación.

En ese sentido, la mandataria mexicana mencionó que no se debe permitir la sobrepoblación en las prisiones por cuestiones de seguridad y derechos humanos.

“Se han detenido 70 mil personas desde que llegamos al gobierno (…) Realmente esto ha representado una sobrepoblación en algunos centros penitenciarios, y no podemos permitir la sobrepoblación”, afirmó la gobernante.

Igualmente, reveló que la construcción de los penales será con recursos públicos, ya que serían operados por “la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal o la Secretaría de Seguridad de las Entidades de la República”.