Vuelca revolvedora de cemento en el Fray Junípero Serra, en Querétaro; provoca caos vial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 16:11:55

Querétaro, Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Importantes daños materiales y una severa carga vehicular, fue el saldo que dejó, la volcadura de una revolvedora de cemento, la cual se registró la mañana de este martes, en el anillo vial Fray Junípero Serra.

El accidente ocurrió en dirección a La Pradera, a la altura de San José el Alto, luego de que la unidad pesada, cayera a la canaleta del carril de extrema derecha, lo que derivó que posteriormente la unidad volcara.

Al lugar, acudieron Bomberos de Querétaro, así como elementos de Protección Civil, quienes al llegar, descartaron personas heridas.

Policías estatales arribaron para tomar conocimiento del accidente y abanderar la zona, la cual se vio afectada, por una importante carga vehicular.