Giulianna Bugarini confía en encuesta y asegura que respetará el resultado

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 13:55:17

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre del 2026.- Tras confirmar que ya realizó su registro para la coordinación municipal por Morelia, la diputada local morenista Giulianna Bugarini Torres aseguró que aceptará la decisión que tome la ciudadanía mediante las encuestas que efectúa su partido.

“Estoy lista para participar en esta coordinación y esperemos lo que decida la gente”, señaló. Añadió que respetará el resultado, pues, afirmó, sería incongruente desconocer “el mandato popular de la gente”, comentó ante diversos medios de comunicación.

Sobre los perfiles que buscan encabezar la capital michoacana, abanderados por el partido guinda, manifestó tener respeto y reconocimiento por la labor de cada uno. Consideró positivo que haya varias personas interesadas en participar y sostuvo que el método de encuesta permitirá tener el pulso de la ciudadanía.

Cuestionada sobre si tendrá que ser mujer la elegida en Morelia, Bugarini Torres comentó que no debería ser únicamente por razón de género, sino porque las aspirantes están en condiciones de competir y ganar.

“Yo creo que va a ser mujer, pero no por el hecho de ser mujer, sino porque estamos listas para ganar una encuesta”, dijo. Agregó que las mujeres han demostrado que pueden ganar elecciones y que es momento de que una encabece el proyecto en Morelia.

La legisladora local afirmó que continuará su trabajo político mediante recorridos y reuniones vecinales.

En cuanto a su labor legislativa, aseguró que se mantiene al pendiente de las responsabilidades que le encomendó la ciudadanía. También llamó a diputadas y diputados de todas las bancadas a asumir su responsabilidad y cerrar adecuadamente el año legislativo.