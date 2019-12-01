Camioneta sale del camino y vuelca en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 16:05:39

El Marqués, Querétaro, 13 de octubre de 2026.- La madrugada de este martes, servicios de emergencias se movilizaron a la carretera estatal 500, en donde una camioneta salió del camino y terminó a un costado de una barda de una construcción.

El accidente ocurrió a la altura de la localidad de Chichimequillas, en donde la camioneta perdió el control, por el aparente exceso de velocidad en el que transitaba.

Al perder el control, salió de la cinta de rodamiento y volcó, quedando recostada en una barda, con importantes daños materiales en la carrocería.

Al lugar, acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a dos personas, afortunadamente, tras su revisión, se determinó que no requerían traslado a un hospital.

Elementos policiales de la demarcación, acudieron para tomar conocimiento del accidente y con el apoyo de la grúa, se realizaron maniobras, para retirar la camioneta accidentada.