Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán

*Las fotografías difundidas por el propio Gobierno municipal desataron una ola de críticas: pobladores acusan que los trabajos anunciados no corresponden al reencarpetamiento presumido, sino a simples reparaciones de baches que, advierten, podrían deteriorarse con las lluvias.

Pátzcuaro, Mich., a 13 de octubre de 2026.— Con la celebración de Noche de Muertos a la vuelta de la esquina y la región lacustre preparándose para recibir a miles de visitantes, el presidente municipal Julio Alberto Arreola Vázquez salió a presumir gestiones ante el Gobierno federal para reencarpetar vialidades. Sin embargo, las imágenes publicadas por su propia administración terminaron provocando el efecto contrario: habitantes cuestionaron que los trabajos anunciados como una rehabilitación del asfalto serían, en realidad, simples labores de bacheo.

La controversia exhibe dos cuestionamientos que golpean directamente el discurso del Ayuntamiento: la diferencia entre la obra que el alcalde asegura haber gestionado y la que los ciudadanos observan en las fotografías, y la oportunidad de unas reparaciones anunciadas apenas días antes de una de las temporadas turísticas más importantes de Michoacán.

A través de la cuenta de Facebook “Gobierno de Pátzcuaro”, la administración municipal informó que comenzaron los trabajos de reencarpetamiento en la glorieta de Tzurumútaro, presuntamente como resultado de las gestiones de Arreola ante el Gobierno federal y aprovechando una pausa en las lluvias.

“Como resultado de las gestiones ante el Gobierno Federal, el presidente municipal Julio Arreola anunció el inicio de los trabajos de reencarpetamiento en la glorieta de Tzurumútaro”, publicó la cuenta oficial, que también agradeció la respuesta de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el respaldo de su director general, Antonio Godoy González Vélez.

El mismo mensaje informó del arranque de trabajos en la salida a Santa Clara y en Vista del Lago, zonas que la publicación identificó como de competencia federal.

Pero mientras el gobierno municipal presentó el anuncio como resultado de sus gestiones, los comentarios de los pobladores pusieron en duda que las labores correspondan realmente a un reencarpetamiento. La crítica se dirigió a las propias fotografías oficiales: a juicio de los usuarios, lo que aparece en ellas no sería una nueva capa de asfalto, sino material colocado en puntos específicos para cubrir los baches.

“¿A quién pretenden engañar?! Eso no es reencarpetar, señor, lo único que hacen es bacheo y ya todos hemos visto que esos ‘arreglos’ duran cinco minutos”, reclamó uno de los ciudadanos, quien advirtió que una lluvia podría llevarse el material y dejar los desperfectos nuevamente al descubierto.

Otro usuario fue directo al cuestionar la manera en que el Ayuntamiento presentó los trabajos: “Deberían llamar las cosas por su nombre, esta actividad se llama bacheo, no reencarpetamiento. La ciudadanía merece información clara sobre las obras”.

Los reclamos también alcanzaron la calidad y la durabilidad de las reparaciones. Algunos habitantes señalaron que los baches suelen reaparecer después de las lluvias y cuestionaron que se presuma una intervención de mayor alcance cuando, según su interpretación de las imágenes, únicamente se estarían atendiendo daños localizados.

La inconformidad tiene un componente adicional: el calendario. Noche de Muertos no es una fecha cualquiera para Pátzcuaro. Cada año, la celebración atrae a visitantes que recorren el centro histórico, las comunidades ribereñas y los embarcaderos del lago. El incremento de la circulación convierte las condiciones de las vialidades en un asunto central para la movilidad, la actividad comercial y la imagen turística del municipio.

Por ello, la pregunta que emerge del reclamo ciudadano es por qué las reparaciones se anuncian a contrarreloj, cuando la llegada de turistas es un acontecimiento previsible que requiere planeación anticipada. Si los desperfectos eran conocidos, ¿por qué las intervenciones no se programaron con suficiente margen para concluirlas y comprobar su calidad antes del periodo de mayor afluencia?

El problema no consiste en que las autoridades reparen las calles antes de la temporada turística; hacerlo puede ser necesario. El cuestionamiento es si los trabajos anunciados corresponden a la magnitud de la rehabilitación que el alcalde presume haber gestionado y si existe tiempo suficiente para garantizar que las vialidades estén en condiciones adecuadas cuando aumente el tránsito.

Bachear y reencarpetar no son lo mismo. El bacheo corrige daños localizados, mientras que el reencarpetamiento supone colocar una nueva capa de pavimento asfáltico sobre una superficie vial, de acuerdo con las condiciones técnicas del proyecto. Las fotografías difundidas por el Ayuntamiento han alimentado las dudas.

La polémica también obliga a distinguir responsabilidades: el propio Gobierno de Pátzcuaro atribuyó los trabajos en Tzurumútaro, la salida a Santa Clara y Vista del Lago a gestiones ante instancias federales y señaló que se trata de zonas de competencia federal. Por ello, corresponde aclarar qué trabajos ejecuta la SICT, cuáles fueron gestionados por el municipio y qué alcances contempla cada intervención.

Hasta ahora, la publicación oficial no despejó las dudas expresadas en los comentarios sobre la superficie que será intervenida, el tipo de reparación, los materiales utilizados ni los plazos de conclusión.

Así, lo que comenzó como un anuncio para presumir gestiones terminó convertido en un reclamo público contra la administración de Julio Arreola. Los ciudadanos no solo cuestionan que se llame reencarpetamiento a lo que consideran bacheo; también exigen que las obras se planeen con anticipación y que los anuncios gubernamentales correspondan con trabajos verificables.

A pocos días de que Pátzcuaro reciba a miles de visitantes por Noche de Muertos, la discusión queda planteada: ¿el alcalde consiguió una rehabilitación vial de fondo o está presumiendo como gran obra lo que los propios pobladores consideran simples parches para salir del paso antes de la fiesta turística?