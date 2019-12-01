Camioneta se sube a otra en aparatoso accidente en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro

Camioneta se sube a otra en aparatoso accidente en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 16:06:15
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El Marqués, Querétaro, a 13 de octubre de 2026.- Una camioneta quedó encima de un vehículo y causó daños a otro, luego de protagonizar un aparatoso accidente, que se registró esta mañana, en la carretera estatal 200.

El accidente ocurrió a la altura de la localidad de San Pedro Zacatenco, en el municipio de El Marqués, luego, de que la conductora de una camioneta blanca, la cual circulaba con dirección a la capital queretana, perdiera el control, por el exceso de velocidad en el que transitaba.

Al perder el control, brincó a los carriles de contraflujo, en donde impactó a un auto y terminó arriba de otra camioneta.

A la zona, acudieron analistas de Protección Civil del municipio de El Marqués, para brindar los primeros auxilios y tras realizar la valoración, determinaron que no requerían traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal de El Marqués, son quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, el cual dejó severos daños y una carga vehicular considerable.

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