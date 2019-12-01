Encuentran a hombre sin vida y en estado de descomposición en la colonia San José el Alto del municipio de Querétaro

Encuentran a hombre sin vida y en estado de descomposición en la colonia San José el Alto del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 16:18:18
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Querétaro, Querétaro, a 13 de octubre de 2026.- Un hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición, al interior de su domicilio, ubicado en la colonia San José el Alto.

Fue en el condominio Granito, en donde la mamá del ahora occiso arribó, tras no tener contacto con él. Desafortunadamente al ingresar al domicilio, lo encontró ya sin signos vitales.

A la línea de emergencias 911, se reportó el hallazgo, por lo que, rápidamente, al lugar, se movilizaron paramédicos del CRUM, quienes al llegar, confirmaron que ya no tenía vida.

Autoridades acudieron a tomar conocimiento del hallazgo, acordonaron la zona y solicitaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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