Lluvias disminuyen hasta 80% afluencia en Zoo de Morelia, revela director

Morelia, Michoacán, a 08 de junio del 2026.- Julio César Medina Ávila, director del Zoo de Morelia, reveló que en temporada de lluvias puede bajar hasta un 80 por ciento la afluencia al parque; apuntó que para esta temporada vacacional de verano se espera que el mal tiempo no ocasione perdidas económicas por la falta de visitantes.

En entrevista con medios, el director señaló que en una mañana nublada o con lluvia las personas prefieren no asistir al recinto faunístico, sin embargo, en días cuando las nubes amenazan con tormenta después de la hora de la comida, el parque presenta una asistencia más nutrida.

“Por ejemplo a las 10, 11 (del día), amanece lloviendo, no tenemos ni 200 personas, o sea, sí nos golpea mucho el clima como tal”.

Medina Ávila señaló que durante las vacaciones de verano se espera hasta 100 mil personas, aunque no hay posibilidades de realizar la proyección de una derrama económica, pues podría ser una cantidad variable entre los cinco y los ocho millones de pesos según cifras de años anteriores.

Recalcó que el Zoo de Morelia, que subsiste de recursos propios, requiere la entrada de hasta 860 mil pesos a la semana para una correcta operatividad, una vez obtenidos, el resto se considera una ganancia que es utilizada para el mantenimiento de las distintas áreas, creación de otros atractivos, etc.