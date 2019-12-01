Llegan pasarelas, arte y diseño con el Festival Internacional de Moda en Clavijero

Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2026.- Comenzó la sexta entrega del Festival Internacional de Moda, Arte y Cultura (FIMAC) 2026. Este importante encuentro proyecta a Michoacán como uno de los grandes “Escenarios Eternos”, lema bajo el cual se reúnen diseñadores internacionales, exposiciones en el Centro Cultural Clavijero y desfiles en el Teatro Matamoros.

El FIMAC convierte a la entidad en un punto de encuentro para la moda y la innovación, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), quien fue uno de los invitados a la inauguración de este evento.

Ante más de 500 asistentes que se dieron cita en Clavijero, los organizadores Miguel Ángel Reyes y Alberto Rega destacaron cómo la industria creativa y el turismo cultural son claves para impulsar la derrama económica y el desarrollo de Michoacán.

La jornada inaugural destacó la participación de Suzy Han, diseñadora de la marca Nicole Lee, quien encabezó el primer fashion show. El evento subrayó su compromiso con la inclusión al recibir a integrantes de la comunidad sorda y ciega, quienes disfrutaron de las obras de arte exhibidas mediante fichas en sistema braille y códigos de escaneo, para facilitar el acceso a la información y enriquecer la visita de personas con discapacidad.

Las actividades de esta edición se desarrollarán hasta el 28 de marzo, integrando en su programación exhibiciones artísticas, show de arte ecuestre, moda y ópera internacional; conversatorios y presentaciones literarias, sin olvidar el show de clausura que se llevará a cabo en la Catedral de Morelia. Toda la información se puede consultar en las redes sociales del FIMAC.