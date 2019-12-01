Reginaldo Sandoval aclara que el PT nunca pactó Plan B con Morena; afirma que siguen con Sheinbaum

Reginaldo Sandoval aclara que el PT nunca pactó Plan B con Morena; afirma que siguen con Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 10:50:50
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Ciudad de México, 27 de marzo del 2026.- El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, aseguró que nunca existió un acuerdo definitivo con Morena sobre el llamado Plan B, como se había señalado en días recientes.

El legislador explicó que lo que había entre ambas fuerzas políticas era únicamente una propuesta en construcción, en la que todavía se discutían diversos puntos antes de llegar a una definición final.

Sandoval afirmó que desde Morena se difundió la idea de que el PT ya había respaldado completamente el proyecto, lo cual, dijo, no era correcto. Señaló que su partido manifestó reservas desde el inicio y que nunca firmó un “cheque en blanco”.

Pese a las diferencias, el diputado reiteró que el PT mantiene su respaldo a la presidenta de México. Sin embargo, defendió la postura de su bancada de frenar la parte relacionada con la revocación de mandato dentro de la propuesta.

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