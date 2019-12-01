Cae el "Comandante Galindo", líder regional de Jalisco en el Edomex

Cae el "Comandante Galindo", líder regional de Jalisco en el Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 10:45:32
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Malinalco, Estado de México, a 27 de marzo 2026.- Personal de seguridad federal capturó a Ramiro Ulises “N”, mejor conocido como el “Comandante Galindo”, identificado como el líder de una célula criminal que opera en el Estado de México y que está relacionada a una organización delincuencial de Jalisco.

De acuerdo con información oficial, el sospechoso es el jefe de Operativa Delta, célula dedicada a homicidios, privación de la libertad, trata de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de hidrocarburos y delitos contra la salud en la región oriente de la entidad mexiquense, principalmente en San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba.

Se dio a conocer que el “Comandante Galindo” fue detenido en Malinalco, derivado de una orden de aprehensión por el secuestro de una persona.

Según las investigaciones, la víctima fue secuestrada por Ramiro Ulises y tres personas más, quienes la obligaron a trasladar estupefacientes hacia Tijuana y Baja California bajo la amenaza de dañar a su familia.

En un comunicado se informó que la captura del líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurrió como parte de una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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