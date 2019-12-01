Cae ‘La Besucona’, presunto líder delincuencial ligado a varios homicidios en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 11:13:45

Ciudad de México, 27 de marzo del 2026.- Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Erick M. M., alias “La Besucona”, señalado como líder de un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de narcóticos y presuntamente relacionado con varios homicidios.

La detención ocurrió en la colonia Country Club, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaban patrullajes sobre Calzada de Tlalpan.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes detectaron un auto gris sin placas cuyo conductor fumaba lo que parecía ser un cigarro de marihuana.

Al notar la presencia de los policías, el sujeto arrojó el cigarro por la ventanilla y aceleró para intentar escapar, lo que desató una breve persecución.

Los uniformados lograron cerrarle el paso al vehículo y al revisarlo encontraron 23 bolsitas con una sustancia similar al crystal, además de 10 cartuchos útiles.

El hombre, de 33 años de edad, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público junto con el vehículo y lo asegurado.

Ya en la agencia ministerial fue identificado como “La Besucona”, presunto líder del grupo criminal Los Besucones.

Las autoridades también lo vinculan con un homicidio ocurrido el 22 de diciembre de 2025 en la colonia Lomas de San Lorenzo, además de otros tres asesinatos relacionados con disputas por la venta de droga en la zona con otras células criminales, como Los Malportados.