Ejército se suma al rescate de 4 mineros atrapados en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 13:50:43

Ciudad de México, 27 de marzo del 2026.- El Ejército mexicano se sumó a las labores de búsqueda y rescate de cuatro mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe en una mina de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 38 elementos del Batallón de Atención a Emergencias, especializados en rescate en estructuras colapsadas, además de cuatro binomios caninos para apoyar en la localización de los trabajadores.

El personal llegó equipado con botiquines de primeros auxilios, equipos de respiración autónoma, radios de comunicación, herramientas para corte de estructuras y generadores de energía, entre otro material especializado.

Los militares fueron trasladados al estado a bordo de una aeronave C-27J Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana.

Con este despliegue, ya son 98 elementos los que participan en el operativo, incluidos 60 militares que previamente resguardaban la zona, además de personal de Protección Civil estatal y municipal, la Fiscalía de Sinaloa y la Policía local.

Los trabajadores quedaron atrapados en la mina “Minerales de Sinaloa”, ubicada en el municipio de El Rosario, luego de un derrumbe registrado la tarde del 25 de marzo. Las labores de rescate continúan en el lugar.