Atacan a tiros a individuo en calles de Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, 27 de marzo del 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre que fue atacado a balazos en la colonia México de esta ciudad.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Citlamila de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.
Al sitio acudieron elementos de la Pollicia Municipal, para tomar conocimiento de los hechos, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.
Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.