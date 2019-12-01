Presunto responsable de tentativa de violación en agravio de una mujer en Zitácuaro, Michoacán es detenido

Presunto responsable de tentativa de violación en agravio de una mujer en Zitácuaro, Michoacán es detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 12:16:24
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Zitácuaro, Michoacán, a 27 de marzo 2026.- José Luis “N”, quien es señalado de se el presunto responsable en la comisión del delito de tentativa de violación, cometido en agravio de una mujer en este municipio, fue capturado por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, el 23 de octubre de 2025, la víctima caminaba por una calle de la ciudad cuando fue interceptada por un hombre que intentó agredirla sexualmente. No obstante, la mujer logró resistirse y escapar del lugar.

Tras recibir la denuncia, un agente del Ministerio Público dio inicio a las diligencias correspondientes, mismas que permitieron establecer la identidad y posible participación de José Luis “N” en los hechos, por lo que se solicitó ante el órgano jurisdiccional la respectiva orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes investigadores.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial que en próximas horas resolverá su situación jurídica.

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