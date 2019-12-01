Cateos de Sinergia en Querétaro dejan dos detenidos por delitos contra la salud y cohecho

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó diligencias de cateo en las zonas de Jurica Pueblo, El Nabo y un auto hotel en la comunidad de Montenegro, en el municipio de Querétaro, como parte de investigaciones por delitos contra la salud y cohecho, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Durante las intervenciones fueron detenidas dos personas, además de que se aseguraron diversos indicios que serán integrados a las carpetas de investigación en curso; entre ellos: marihuana y metanfetamina, un arma de fuego corta cargada, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Asimismo, uno de los inmuebles intervenidos, correspondiente a un auto hotel ubicado en Montenegro, quedó asegurado como parte de la investigación.

Las diligencias fueron encabezadas por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal (POES) y Policía Municipal de Querétaro.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus situación penal.