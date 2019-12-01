Decomisan 25 toneladas de mercancía pirata del Mundial 2026 en Tepito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 12:50:54

Ciudad de México, 27 de marzo del 2026.- Autoridades federales realizaron un operativo en Tepito donde decomisaron al menos 25 toneladas de mercancía apócrifa relacionada con el Mundial 2026.

La acción formó parte de la estrategia Operación Limpieza, implementada por la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con apoyo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Durante el operativo, 80 inspectores del IMPI revisaron bodegas y locales ubicados sobre la calle Aztecas, en la colonia Morelos, donde aseguraron 80 mil 973 productos pirata de origen asiático, con un valor estimado de 15.3 millones de pesos.

Entre las marcas falsificadas se encontraban Adidas, Nike, Puma, Reebok, Under Armour, Charly, Jordan, Umbro, Pirma, New Balance, New Era, Champion y Fila, entre otras.

El titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, explicó que el objetivo del operativo es retirar del mercado productos que vulneran los derechos de propiedad intelectual de empresas que generan empleo y pagan impuestos en México.

Asimismo, indicó que estas acciones forman parte de una serie de operativos que el gobierno federal realizará rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente en los alrededores de estadios y zonas de Fan Fest.