Llega a Morelia el tercer Festival de Clarinete con más de 150 artistas

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- Morelia se prepara para recibir a destacados exponentes de la música en el tercer Festival de Clarinete, que se realizará del 9 al 13 de noviembre con una programación que contempla seis conciertos, conferencias y clases magistrales, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Julio Yahir Morales Hernández, director del festival, señaló que este encuentro surgió de la iniciativa de jóvenes clarinetistas michoacanos interesados en generar nuevos espacios para la música, fortalecer la formación de las nuevas generaciones de artistas y enriquecer la oferta cultural de la capital michoacana.

El evento ofrecerá, compartió Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura de Michoacán, una propuesta diversa que incluye música clásica, jazz, tradicional y contemporánea, con la participación de más de 150 artistas en ensambles de cámara, presentaciones de solistas, Banda Sinfónica, Orquesta Tradicional Purépecha y Orquesta Sinfónica. Entre los invitados destacan los clarinetistas internacionales Vitor Fernandes, de Portugal, y Roeland Hendrick, de Bélgica, así como Manuel Hernández, de la Orquesta Filarmónica de la UNAM; Osvaldo Flores Sánchez, de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y el reconocido jazzista Omar Ranfla.

Las actividades tendrán como sedes el Teatro Stella Inda, el Centro Cultural Clavijero, Museo del Estado, Facultad Popular de Bellas Artes y Teatro Ocampo, espacios que permitirán acercar esta propuesta musical a habitantes y visitantes. Además de disfrutar de los conciertos, el público tendrá la oportunidad de participar en actividades formativas e intercambiar experiencias con músicos de trayectoria nacional e internacional.

Con una afluencia estimada de entre mil 500 y 3 mil personas, el tercer Festival de Clarinete contribuirá a fortalecer el turismo cultural y la oferta artística de la capital michoacana, consolidando a Morelia como un destino donde la música, el patrimonio y las expresiones culturales se encuentran. Los boletos estarán a la venta en las oficinas del Teatro Ocampo, concluyó Julio Yahir Morales Hernández, director del encuentro.