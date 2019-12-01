Torito de pirotecnia provoca lesiones a dos estudiantes en primaria de Veracruz

Torito de pirotecnia provoca lesiones a dos estudiantes en primaria de Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 16:17:44
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Tantoyuca, Veracruz, a 30 de octubre de 2026.- Dos estudiantes resultaron lesionados luego de que un espectáculo con pirotecnia se saliera de control durante una celebración de Día de Muertos en una escuela primaria de Tantoyuca, al norte de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles 28 de octubre en la primaria Leona Vicario, cuando un torito cargado con fuegos artificiales comenzó a lanzar explosiones en distintas direcciones mientras se desarrollaba el festival escolar.

Tras el incidente, personal de Protección Civil municipal acudió para atender a los menores, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital por sus familiares. De manera preliminar, se reportó que sus lesiones no eran de gravedad.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una persona corre por el patio del plantel con la estructura pirotécnica fuera de control, lo que provocó preocupación entre los asistentes.

Hasta el momento, las autoridades municipales y estatales no han emitido información oficial sobre lo sucedido. El accidente reavivó el debate sobre los riesgos del uso de pirotecnia en celebraciones, luego de otros incidentes registrados en Veracruz.

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