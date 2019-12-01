Confirman identidad de mujer localizada en barranco de Morelia

Confirman identidad de mujer localizada en barranco de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 14:29:08
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Morelia, Michoacán, a 30 de octubre 2026.— La adulta mayor localizada al fondo de un barranco al sur de la ciudad de Morelia, Michoacán, fue identificada por sus familiares como Teresita Hurtado, quien tenía desaparecida desde el pasado 26 de octubre.

El cuerpo fue localizado la mañana del 30 de octubre en una zona por la que pasa un riachuelo, la mujer vestía pants gris claro y suéter guinda, las mismas prendas que vestía cuando fue reportada como desaparecida en la tenencia de Santa María de Guido.

Trasu localización, los restos de la mujer mayor, que presentaba un golpe en la cabeza, fueron levantados por peritos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado en la capital de la entidad.

Horas después, luego de que se reportaron las características de la persona fallecida, su familia asistió a la sede ministerial donde confirmó la identidad.

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