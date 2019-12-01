Trabajadores del IMSS preparan nueva megamarcha en CDMX

Trabajadores del IMSS preparan nueva megamarcha en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 08:00:49
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Ciudad de México, a 30 de octubre 2026.- Las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una nueva megamarcha por las calles de la Ciudad de México.

Según la información disponible, la movilización iniciará a las 15:00 horas y partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI y las Oficinas Centrales del IMSS hacia la Secretaría de Gobernación.

Igualmente, se mencionó que más te 3 mil trabajadores participarán en las protestas, entre activos y jubilados.

Autoridades mencionaron que las rutas posibles de la marcha son las siguientes:

Del CMN Siglo XXI a la Secretaría de Gobernación transitarían por:

  • Avenida Cuauhtémoc
  • Abraham González

Mientras que, de las Oficinas Centrales del IMSS al mismo destino la movilización podría ser por:

  • Av Paseo de la Reforma
  • calle General Prim
  • Abraham González
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