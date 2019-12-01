Trabajadores del IMSS preparan nueva megamarcha en CDMX

Ciudad de México, a 30 de octubre 2026.- Las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una nueva megamarcha por las calles de la Ciudad de México.
Según la información disponible, la movilización iniciará a las 15:00 horas y partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI y las Oficinas Centrales del IMSS hacia la Secretaría de Gobernación.
Igualmente, se mencionó que más te 3 mil trabajadores participarán en las protestas, entre activos y jubilados.
Autoridades mencionaron que las rutas posibles de la marcha son las siguientes:
Del CMN Siglo XXI a la Secretaría de Gobernación transitarían por:
- Avenida Cuauhtémoc
- Abraham González
Mientras que, de las Oficinas Centrales del IMSS al mismo destino la movilización podría ser por:
- Av Paseo de la Reforma
- calle General Prim
- Abraham González