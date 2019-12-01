Reaniman en Tangancícuaro, Michoacán a un hombre que sufrío para cardio-respiratorio 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 14:38:27

Tangancícuaro, Michoacán, a 30 de octubre 2026.— Un elemento de Protección Civil y Bomberos logró reanimar a un hombre que sufrió un paro cardiorrespiratorio a bordo de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la carretera Tangancícuaro–Zamora.

Al respecto se informó que los cuerpos de emergencia recibieron el reporte sobre un pasajero inconsciente. Al llegar al lugar, los socorristas revisaron al hombre y confirmaron que no tenía pulso, por lo que iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Durante la atención utilizaron equipo de monitoreo, medicamentos y técnicas para el manejo de la vía aérea. Tras la intervención, consiguieron que el paciente recuperara el pulso y los signos vitales.

Una vez estabilizado, lo trasladaron de urgencia en una ambulancia de Protección Civil al Hospital del IMSS en Zamora, donde quedó ingresado en el área de urgencias para continuar con su atención médica.