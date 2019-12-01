Luis Navarro: el perfil técnico que conquistó el territorio para transformar Morelia

Luis Navarro: el perfil técnico que conquistó el territorio para transformar Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 12:19:03
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Morelia, Michoacán, a 30 de octubre 2026.- A Luis Navarro durante años muchos lo encasillaron en los números. Finanzas, presupuestos, cuentas públicas, recaudación. Un perfil técnico, decían. Y quizá por eso a más de uno le sorprendió lo ocurrido hace unos días en Morelia: más de mil liderazgos de los cuatro distritos reunidos alrededor de un hombre al que algunos solo imaginaban detrás de un escritorio, mientras pocos advertían que, al mismo tiempo, llevaba años construyendo relaciones, cercanía con la gente y presencia en la capital.

Pero reducir a Navarro a su paso por la Secretaría de Finanzas parece, a estas alturas, una lectura incompleta. Sí, tuvo una de las responsabilidades más delicadas del Gobierno de Michoacán y cargó durante años con decisiones que pocos funcionarios quisieran tener sobre la mesa. Pero mientras administraba números, también recorría sectores, construía relaciones y se mantenía a ras de tierra, en contacto con actores sociales, empresariales y políticos.

La asamblea de hace unos días terminó por exhibir esa otra cara. No solo por la cifra de asistentes, sino por la mezcla de perfiles, liderazgos territoriales, cuadros de Morena y fuerzas aliadas de la transformación que se dieron cita. Ahí, Luis Navarro ya no apareció únicamente como el exfuncionario técnico, sino como un actor capaz de convocar, organizar y reunir expresiones distintas alrededor de un mismo proyecto.

Cerrar filas con Carlos Torres Piña terminó de completar la fotografía. Navarro mostró disciplina política, unidad, capacidad territorial y una estructura mucho más sólida de lo que muchos imaginaban. No es un dato menor para alguien a quien durante mucho tiempo se le quiso colocar exclusivamente en la casilla del “perfil técnico”.

Y en una etapa en la que son varios los perfiles que buscan coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, Navarro comienza a destacar por una combinación que no todos pueden presumir: resultados en el servicio público, experiencia, capacidad de organización y trabajo territorial.

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