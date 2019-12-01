¿Exportas aguacate? Tienes que tramitar el Certificado Laboral para la Agroexportación

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- Si exportas aguacate, te corresponde solicitar el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) a través de la plataforma de Verificación Laboral para la Agroexportación (Velagro), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno federal.

Para facilitar la comprensión de este proceso y las responsabilidades de cada participante de la cadena aguacatera, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), mediante la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, brinda orientación y capacitación al sector sobre el funcionamiento de la plataforma y el cumplimiento de las disposiciones laborales.

La solicitud del CLA corresponde exclusivamente a las personas físicas o morales que exportan aguacate. Los productores, las empresas de corte y cosecha, así como las empacadoras, no deben tramitarlo por el solo hecho de participar en la cadena; sin embargo, deben cumplir las obligaciones laborales y de seguridad social que les correspondan.

Asimismo, Sedeco ha acompañado las jornadas de capacitación realizadas en coordinación con la STPS en Uruapan. En estas actividades han participado representantes de más de 90 empacadoras, productores vinculados con 22 Juntas Locales de Sanidad Vegetal y empresas de cosecha agrupadas en las asociaciones civiles Socios Unidos en Materia Agrícola y Socios Unidos en Cosecha de Aguacate, así como operadores independientes.

Respecto a las huertas familiares de hasta cinco hectáreas, la orientación contempla que, cuando son trabajadas únicamente por la persona productora y sus familiares, como su cónyuge e hijos, y no cuentan con trabajadores ajenos a la familia, no requieren registro patronal bajo ese supuesto. Esta precisión no elimina las obligaciones laborales y de seguridad social que resulten aplicables en otras circunstancias.

El CLA permite acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social vinculadas con la cadena de valor de los productos agrícolas sujetos a esta disposición. Para conocer los requisitos, las etapas del trámite y los materiales de apoyo, las personas interesadas pueden consultar la plataforma oficial https://velagro.stps.gob.mx/