Volcadura vehicular en Tacámbaro, Michoacán deja dos personas heridas 

Volcadura vehicular en Tacámbaro, Michoacán deja dos personas heridas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 14:04:09
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Tacámbaro, Michoacán, a 30 de octubre 2026.— Un par de adultos mayores recibieron atención prehospitalaria tras la volcadura de una camioneta sobre la carretera Tacámbaro–Paso de Morelos, a la altura del sitio conocido como Cuesta del Toro.

Sobre el particular se informó que fue esta mañana de viernes que se recibió el reporte de que en el referido lugar se había degustado una volcadura vehicular.

Al sitio se trasladó personal de Protección Civil y Bomberos Municipales de Tacámbaro quienes valoraron a los dos adultos mayores y determinaron que no requerían traslado a un hospital.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron la volcadura.

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