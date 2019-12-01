Llega a Michoacán la tortuga marina más grande del mundo; registra su primer nido de temporada

Aquila, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.- La tortuga laúd, considerada la más grande del mundo, inició su temporada de anidación en las costas de Michoacán con el registro de su primer nido de 78 huevos en el Campamento Tortuguero Mexiquillo, ubicado en el municipio de Aquila.

El director general de la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), Ramón Hernández Orozco, destacó la importancia de este sitio, considerado un santuario de anidación de la tortuga laúd en México, donde cada temporada las y los voluntarios realizan labores fundamentales para proteger los nidos y favorecer la supervivencia de las crías. El hallazgo del primer nido de la temporada 2026-2027 fue reportado por el personal del campamento, tras identificar el rastro dejado por el ejemplar durante su ingreso a la playa.

Dicha especie puede superar los dos metros de longitud y alcanzar un peso de más de 500 kilogramos. Se distingue por su caparazón flexible y sus grandes aletas, características que la convierten en una especie extraordinaria. Su llegada a las playas michoacanas representa una oportunidad para continuar fortaleciendo los esfuerzos para su conservación, ya que se encuentra en peligro crítico de extinción.

Hasta el momento, Mexiquillo es el único campamento tortuguero de Michoacán que ha reportado anidación de esta especie durante la presente temporada. Las labores de vigilancia y monitoreo continúan en la costa, donde las y los voluntarios desempeñan un papel esencial en la protección de las tortugas marinas.

La Compesca invita a la población y a quienes visitan las playas michoacanas a respetar las zonas de anidación, evitar el uso de luces blancas y fotografías con flash, así como no tocar los nidos ni a las tortugas y seguir en todo momento las indicaciones de las y los voluntarios de los campamentos tortugueros.