Muere motociclista en accidente en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 07:51:39

* Con este ya son 32 motociclistas muertos en accidentes en esta ciudad de Morelia en este año

Morelia, Michoacán a 15 de noviembre de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al derrapar con su motocicleta en el libramiento Paseo de la República, un individuo perdió la vida; Con este ya son 32 motociclistas muertos en accidentes en esta ciudad de Morelia en este año.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses, se había registrado un accidente de moto.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil, quienes al arribar encontraron al motorista sin vida.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos e iniciaron las indagatorias correspondientes.