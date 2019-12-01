Ultiman a tiros a un hombre en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 08:22:14

Morelia, Michoacán a 15 de noviembre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de su automóvil en calles del fraccionamiento Villas del Pedregal.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento, sobre la calle Tetorno Holmio, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron dentro de un automóvil Volkswagen Passat a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.