Detienen a Gabito Ballesteros en Querétaro tras concierto suspendido; FGR investiga presuntos delitos relacionados con armas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 21:44:13

*Lo que comenzó como una controversia por la interpretación de corridos tumbados terminó en un operativo policial y una investigación federal. El equipo del cantante reconoció un error de criterio y ofreció disculpas a las autoridades y al público, mientras continúa la incertidumbre sobre su situación jurídica.

Querétaro, Qro., a 14 de noviembre de 2026. — El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros quedó involucrado en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser detenido durante la madrugada de este sábado en Querétaro, tras una serie de incidentes que comenzaron con la suspensión de su presentación en la Feria Internacional Ganadera.

El caso ha generado controversia debido a las circunstancias de la intervención policial, las denuncias realizadas por el propio artista a través de redes sociales y el aseguramiento de un arma de fuego que, de acuerdo con las autoridades federales, fue localizada durante el operativo.

Aunque inicialmente la atención se concentró en la interrupción del espectáculo por la interpretación de canciones presuntamente no autorizadas, el asunto escaló al ámbito federal ante la posible comisión de delitos relacionados con armas de fuego, desobediencia y resistencia de particulares.

Un concierto que terminó antes de lo previsto

La noche del viernes 13 de noviembre, Gabito Ballesteros se presentó ante el público queretano como parte de las actividades de la Feria Internacional Ganadera, donde su espectáculo se vio interrumpido después de que autoridades detectaran la interpretación de temas que presuntamente contravenían las disposiciones establecidas para el evento.

Entre las canciones señaladas se encuentra AMG, uno de los temas más conocidos dentro del género de corridos tumbados.

La suspensión estuvo relacionada con las restricciones aplicadas a espectáculos públicos para evitar interpretaciones consideradas como apología del delito, una medida que ha generado debate en distintas entidades del país por sus implicaciones para la libertad de expresión y la actividad artística.

Sin embargo, la controversia no terminó con la interrupción del concierto.

Gabito Ballesteros denunció presuntos abusos durante operativo

Horas después de su presentación, el cantante realizó una transmisión en vivo desde el interior de una camioneta, donde manifestó su inconformidad con la intervención de elementos de seguridad.

Durante la transmisión, Ballesteros aseguró que los agentes habían utilizado gas y realizado acciones contra integrantes de su equipo de trabajo, además de intentar obligarlo a descender del vehículo.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, provocando diversas reacciones entre seguidores del artista.

Por su parte, las autoridades vincularon la intervención con la presunta presencia de un arma de fuego y posibles actos de resistencia durante el procedimiento.

Hasta ahora, las denuncias del cantante sobre la actuación policial y los señalamientos de las autoridades constituyen versiones que deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

FGR confirma aseguramiento de arma de fuego y cartuchos

La Fiscalía General de la República informó que, como resultado de los acontecimientos, cinco personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal.

Entre los objetos asegurados se encuentran una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos, elementos que forman parte de las diligencias para determinar si existieron delitos relacionados con la legislación federal en materia de armas de fuego.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, también se investigan posibles conductas de desobediencia y resistencia de particulares.

Uno de los aspectos centrales del caso será establecer quién tenía bajo su posesión o control el arma localizada, así como determinar sus características y si existía alguna autorización para portarla.

Detención quedó registrada durante la madrugada

El nombre de Gabriel Ballesteros Abril, identidad legal del cantante, apareció en el Registro Nacional de Detenciones durante las primeras horas del sábado 14 de noviembre.

El procedimiento fue registrado aproximadamente a las 4:00 de la madrugada en la zona de avenida Estadio, en la capital queretana.

Posteriormente, el caso quedó bajo conocimiento de la autoridad ministerial federal, encargada de determinar la situación jurídica de las personas presentadas y reunir los elementos necesarios para establecer si existen responsabilidades penales.

La investigación se desarrolla en un contexto de atención pública debido a la popularidad del intérprete y a las circunstancias en que ocurrió la intervención.

Representantes del cantante reconocen error y ofrecen disculpas

En medio de la controversia, la representación de Gabito Ballesteros difundió un comunicado en el que expresó una disculpa dirigida al Gobierno del Estado de Querétaro, al Gobierno Municipal de El Marqués, a las autoridades correspondientes, a las corporaciones de seguridad pública y al personal involucrado en la organización del evento.

En el documento, el equipo del artista reconoció que lo sucedido durante la presentación respondió a una decisión equivocada.

“Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó”, señala el mensaje atribuido a su representación.

Asimismo, sostuvo que en ningún momento existió la intención de generar controversia, incomodidad o faltar al respeto a las autoridades e instituciones.

El pronunciamiento también incluyó un agradecimiento al público queretano por el recibimiento brindado al cantante, además de una disculpa para quienes no pudieron disfrutar de una presentación más extensa.

La representación expresó su deseo de regresar próximamente a Querétaro para ofrecer un nuevo espectáculo.

No obstante, el documento no hace referencia directa al aseguramiento del arma, a las circunstancias de la detención ni a la investigación federal.

Por ello, el reconocimiento de un error de criterio debe entenderse en el contexto de la controversia por el concierto y no como una admisión de responsabilidad penal.

Dos controversias distintas en un mismo caso

La situación de Gabito Ballesteros involucra dos asuntos que, aunque ocurrieron durante la misma noche, tienen implicaciones jurídicas diferentes.

El primero corresponde a la suspensión de su presentación por el presunto incumplimiento de disposiciones aplicables al espectáculo, lo que podría dar lugar a sanciones administrativas.

El segundo se relaciona con la intervención policial y el aseguramiento de un arma de fuego, hechos que motivaron la participación de la FGR y que podrían derivar en responsabilidades penales si se acredita la comisión de algún delito.

A estos elementos se suman los señalamientos del cantante sobre presuntos excesos de las corporaciones de seguridad, cuyo esclarecimiento requiere revisar las circunstancias del operativo y la legalidad de las actuaciones policiales.

¿Qué sigue para Gabito Ballesteros?

Hasta la información oficial disponible este sábado, no se había confirmado una determinación definitiva sobre la situación jurídica del intérprete ni una imputación formal en su contra por la portación del arma asegurada.

Las autoridades federales deberán establecer las circunstancias del hallazgo, la posible participación de cada persona detenida y la existencia de elementos suficientes para proceder penalmente.

Mientras tanto, el comunicado difundido por la representación del cantante marca un intento de atender públicamente la controversia generada durante su presentación, aunque deja sin respuesta las interrogantes relacionadas con el procedimiento federal.

El episodio también vuelve a colocar en la discusión pública las restricciones a determinados contenidos musicales, la actuación de las autoridades en eventos masivos y los límites entre las sanciones administrativas y la persecución de posibles delitos.

Por ahora, el caso de Gabito Ballesteros permanece marcado por una presentación interrumpida, un operativo policial cuestionado y una investigación federal cuyo resultado será determinante para conocer las consecuencias legales de lo ocurrido en Querétaro.