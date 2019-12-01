Madres buscadoras ofrecen hasta 200 mil pesos por sus desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 13:48:26

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 14 de noviembre 2026.- Madres Buscadoras del Colectivo 10 de Octubre de Chihuahua ofrecieron hasta 200 mil pesos de recompensa por información que las lleve a localizar a sus familiares desaparecidos.

En las áreas de descanso de las casetas de Jiménez-Camargo y Jiménez-Zavalza, las activistas colocaron lonas con las fotografías de sus seres queridos.

Una de las integrantes del colectivo, identificada como Karla Estrada, agradeció el apoyo y el acompañamiento que la sociedad civil le ha dado a su movimiento y celebró que se han logrado buenos resultados.

Por su parte, el fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos, reiteró el compromiso institucional de mantener el trabajo coordinado y permanente con las familias, así como de continuar impulsando las acciones de investigación y búsqueda hasta lograr la localización de las personas desaparecidas.

Además, al sitio se movilizó Karla Ruiz Orozco, coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Coordinación Distrital de Ministerios Públicos, quienes participaron en esta actividad de difusión.