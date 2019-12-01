Madres buscadoras ofrecen hasta 200 mil pesos por sus desaparecidos

Madres buscadoras ofrecen hasta 200 mil pesos por sus desaparecidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 13:48:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 14 de noviembre 2026.- Madres Buscadoras del Colectivo 10 de Octubre de Chihuahua ofrecieron hasta 200 mil pesos de recompensa por información que las lleve a localizar a sus familiares desaparecidos.

En las áreas de descanso de las casetas de Jiménez-Camargo y Jiménez-Zavalza, las activistas colocaron lonas con las fotografías de sus seres queridos.

Una de las integrantes del colectivo, identificada como Karla Estrada, agradeció el apoyo y el acompañamiento que la sociedad civil le ha dado a su movimiento y celebró que se han logrado buenos resultados.

Por su parte, el fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos, reiteró el compromiso institucional de mantener el trabajo coordinado y permanente con las familias, así como de continuar impulsando las acciones de investigación y búsqueda hasta lograr la localización de las personas desaparecidas.

Además, al sitio se movilizó Karla Ruiz Orozco, coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Coordinación Distrital de Ministerios Públicos, quienes participaron en esta actividad de difusión.

Más información de la categoria
Detienen en Uruapan, Michoacán a sujeto buscado por autoridades de Querétaro
Detienen a 4 tras enfrentamiento en Tlaquepaque, Jalisco
Israel Vega Rodríguez supervisa sistemas de seguridad institucional de la FGE
Junto a ti este Buen Fin, más de mil 700 policías auxiliares cuidan la tranquilidad de las familias michoacanas
Más información de la categoria
Madres buscadoras ofrecen hasta 200 mil pesos por sus desaparecidos
PRD Michoacán acompañará a Carlos Torres Piña en sus recorridos como coordinador de la 4T
Detienen a 4 tras enfrentamiento en Tlaquepaque, Jalisco
Israel Vega Rodríguez supervisa sistemas de seguridad institucional de la FGE