Conductor queda prensado tras choque y volcadura en la carretera Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 09:07:43

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.- Un conductor resultó gravemente lesionado y quedó atrapado entre los fierros de su automóvil luego de chocar y volcar sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 17.

El accidente ocurrió la mañana de este domingo, cuando automovilistas que transitaban por la zona observaron el vehículo siniestrado y reportaron al número de emergencias que había personas lesionadas.

El aviso movilizó a elementos de Protección Civil Estatal, bomberos y agentes de la Guardia Civil, quienes al llegar encontraron al conductor prensado dentro de la unidad.

Ante la situación, los cuerpos de auxilio realizaron maniobras de rescate con equipo hidráulico para liberar al automovilista. Una vez fuera del vehículo, fue trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

En el lugar se llevaron a cabo los peritajes para determinar las causas del percance. Finalmente, el automóvil fue retirado con una grúa y trasladado al corralón oficial.