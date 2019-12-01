Detienen en Querétaro a Gabito Ballesteros y a cinco personas más; aseguran dos armas de fuego

Querétaro, Qro., 14 de noviembre de 2026.- La madrugada de este sábado, elementos de la Policía Estatal de Querétaro realizaron la detención de seis personas, entre ellas el cantante de corridos tumbados y música regional mexicana Gabito Ballesteros, además de asegurar dos armas de fuego.

La intervención se dio luego de la interpretación de dos canciones no autorizadas, con las cuales se constituía apología del delito.

Tras la suspensión del evento, se efectuó la detención de las seis personas, incluido Gabito Ballesteros. Al interior de los vehículos se localizaron las armas de fuego, de las cuales aparentemente no se contaba con el permiso de portación, situación por la que fueron trasladados a la Fiscalía General de la República, instancia donde se determinará su situación jurídica.

De este hecho se informó que en Querétaro está prohibida la interpretación de música que haga apología del delito en espectáculos públicos, como parte de una política de cero tolerancia a contenidos que exalten la violencia o al crimen organizado. La legislación local contempla la suspensión inmediata del evento, multas de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos, y el veto para artistas reincidentes.