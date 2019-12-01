Michoacán: Volcadura en la carretera Pátzcuaro–Uruapan deja dos muertos y un herido grave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 23:54:34

Ziracuaretiro, Mich., a 14 de noviembre de 2026.— Un hombre y una mujer perdieron la vida, mientras que una tercera persona resultó gravemente lesionada, luego de un aparatoso accidente automovilístico registrado la tarde de este sábado sobre la carretera libre Pátzcuaro–Uruapan, en el municipio de Ziracuaretiro.

De acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el fatal percance ocurrió a la altura del kilómetro 46, en el tramo comprendido entre la comunidad de San Andrés Corú y la desviación hacia San Ángel Zurumucapio.

En ese punto, una camioneta tipo pick up, de color blanco, sufrió un choque y terminó volcada, con importantes daños materiales en su estructura.

Tras el reporte de la emergencia, paramédicos del DIF Municipal se trasladaron al lugar para brindar atención a las víctimas. Sin embargo, al revisar a los ocupantes, confirmaron que un hombre y una mujer ya no contaban con signos vitales.

Una tercera persona fue localizada con lesiones de gravedad y recibió atención de los equipos de auxilio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para asegurar la zona y restringir el tránsito vehicular, con la finalidad de facilitar las maniobras de los cuerpos de emergencia y permitir el desarrollo de las actuaciones ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado de los dos fallecidos al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanecen en calidad de desconocidos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las circunstancias precisas que provocaron el accidente, por lo que corresponderá a las autoridades establecer cómo ocurrieron los hechos.