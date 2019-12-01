Detienen en Jalisco a presunto integrante de grupo criminal relacionado con el caso Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 19:09:48

Atotonilco el Alto, Jalisco, 14 de noviembre de 2026.- Elementos federales detuvieron a Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”, señalado como presunto integrante de “Los R’s”, grupo relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la captura ocurrió durante recorridos de prevención en el municipio de Atotonilco el Alto.

Según el funcionario, los agentes fueron atacados a balazos por los ocupantes de una camioneta que intentaron evadir a las autoridades. Al repeler la agresión, uno de los presuntos atacantes perdió la vida, mientras que Miguel Ángel “N” fue detenido.

Las investigaciones señalan que “Los R’s” es encabezado por Ramón Ángel “N”, alias “R1”, y Rafael “N”, conocido como “R2”, quienes fueron detenidos previamente y son señalados por su presunta participación en el homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

García Harfuch informó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia, con apoyo de autoridades de Jalisco.