Lanza Converse colección internacional inspirada en la Noche de Muertos de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 09:13:04

Pátzcuaro, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- La marca Converse, realizó el lanzamiento de su colección internacional Noche de Muertos 2025.

Dicha colección, está inspirada en la tradición que rinde homenaje a la cultura purépecha michoacana.

En los tenis, están plasmados varios símbolos que forman parte de esta celebración, como la mariposa monarca, las calaveritas de azúcar y las flores de cempasúchil, con lo que el mundo podrá conocer la esencia de “el alma de México”.

La campaña fue realizada en los Pueblos Mágicos de Pátzcuaro y Tzinzuntan, donde Converse visibilizó el trabajo de los artesanos, así como de los habitantes de los municipios.

La campaña está acompañada de una canción de Jacinto, un cantautor que escribió el tema “Mariposa”, quien además toca una guitarra que fue intervenida por el maestro artesano Isidro Gaona, conocido por dominar la técnica de lacas decoradas con hoja de oro de 23.5 quilates

Asimismo, participaron Cristina Pérez, junto con su hermana y su nuera, que fueron las que elaboraron las calaveritas de azúcar que aparecen en las ofrendas; Jesús Peña, quien fabricó las velas tradicionales, y Pamo Villagómez, especialista en montaje de altares.