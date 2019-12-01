La pantalla se encendió en Michoacán, con la Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas: Sectur

Pátzcuaro, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- La pantalla se encendió y la magia del cine llegó a Michoacán con el inicio de la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas de México y Oficinas de Apoyo a Filmaciones, que hasta el 6 de septiembre descubrirán la riqueza de escenarios naturales que ofrece “el alma de México”.

Desde Pátzcuaro, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que a través de la Comisión Fílmica de Michoacán (Cofilmich) se logró concretar este evento clave para la cinematografía.

“En todos los rincones de Michoacán ha habido muchas producciones, aquí tenemos seis patrimonios de la humanidad, 10 Pueblos Mágicos y un Barrio Mágico, además de migraciones naturales como la Mariposa Monarca, tortugas marinas, pelícanos borregones, la Noche de Ánimas. Michoacán tiene una gran cantidad de escenarios naturales para ser conocidos por el mundo y además cuenta con un gran talento por mostrar a través de su gente”, señaló.

Monroy García destacó que en “el alma de México” se dan las facilidades para poder filmar, “verán la riqueza de Michoacán y todo lo positivo que tenemos, y mucho de ello, de que se conozca más, está en sus manos”, señaló ante los asistentes.

Mariana Linares Cruz, directora de Vinculación Regional y Comunitaria del Instituto Mexicano de la Cinematografía, quien acudió en representación de Daniela Alatorre Benard, directora general del IMCINE, agradeció a las y los comisionados que desde distintos estados viajaron a Michoacán para tener una intensa jornada de trabajo, “este estado anfitrión sí es mágico y estamos emocionados por estar aquí, y trabajar para que el cine sea un motor de desarrollo y vinculación de personas e historias. Impulsaremos desde aquí, el desarrollo de la industria en los estados”.

Julio Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro, comentó desde el Pueblo Mágico se descubrirán las locaciones que ya han sido plasmadas en películas, telenovelas, cortometrajes y comerciales, y las cuales pueden ser de interés, “gracias a Roberto Monroy que ha sido un aliado de nuestro municipio y por hacer posible este evento aquí con nosotros para que salgan cosas interesantes entre todos”.

Entre los estados presentes se encuentran Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, y Yucatán.