La magia del cine ilumina Michoacán; inauguran la edición 24 del FICM

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- La magia del séptimo arte llegó a “el alma de México” con el arranque de la 24 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que del 16 al 25 de octubre reunirá a destacadas figuras de la industria cinematográfica y proyectará al mundo la riqueza turística, cultural, histórica y gastronómica de Michoacán.

La película “Campeón Gabacho”, dirigida por Jonás Cuarón, inauguró esta fiesta cinematográfica en el Teatro Matamoros, donde el realizador estuvo acompañado por parte del elenco y su padre, el reconocido cineasta Alfonso Cuarón. Al inicio de esta celebración acudió el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para refrendar el respaldo del Gobierno estatal a esta plataforma que impulsa el turismo cinematográfico y atrae visitantes nacionales e internacionales.

“Durante más de dos décadas, este festival ha conseguido algo extraordinario: ser un espacio donde el cine mexicano se encuentra consigo mismo y, al mismo tiempo, con el mundo. En Michoacán estamos realizando a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán, un diagnóstico participativo de nuestro ecosistema audiovisual para identificar capacidades, necesidades y oportunidades de crecimiento. Estamos explorando, junto con Amazon MGM Studios y SAE Institute, una propuesta de formación especializada para 2027 que permita fortalecer el talento de nuestros profesionales”, destacó el funcionario estatal.

En esta edición, el FICM contará con la presencia de invitados especiales como el cineasta estadounidense James Gray, quien presentará “Paper Tiger”; Carlos Reygadas, con “Heil Jupiter!” y una función especial de “Batalla en el cielo”; Andrea Pallaoro, con “The Echo Chamber”; Gael García Bernal, quien presentará “Hombre al agua”; y Demián Bichir, con el documental “Mujer santuario”, así como una función especial de “Without Blood”, dirigida por Angelina Jolie.

Uno de los momentos más esperados será la visita de Guillermo del Toro, quien presentará una gran gala de “El laberinto del fauno”, con motivo del vigésimo aniversario de esta emblemática película. Su presencia, junto con la de otras figuras de talla internacional, reafirma la relevancia del festival como punto de encuentro para la industria cinematográfica y como escaparate para mostrar los atractivos de la capital michoacana y sus alrededores.

Con una programación que combina cine, talento y cultura, el FICM dirigido por Alejandro Ramírez Magaña, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Daniela Michel, presidente, vicepresidente y directora general, invita a disfrutar de la capital michoacana, su arquitectura, gastronomía y riqueza patrimonial, y a descubrir por qué Michoacán es un destino que trasciende la pantalla para convertirse en una experiencia que se vive.

Asistieron a la inauguración Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía de México y Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de México, quienes externaron su apoyo al FICM, así como cineastas, artistas y amantes del séptimo arte.