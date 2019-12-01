Condenan a tres hombres a más de 158 años de prisión por homicidio de surfistas extranjeros en Ensenada, Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 22:50:16

Ensenada, Baja California, 16 de octubre de 2026.- Tres hombres fueron condenados a 158 años y nueve meses de prisión cada uno por la muerte de los surfistas australianos Jake y Callum Robinson, y del estadounidense Jack Carter Rhoad, ocurrida en abril de 2024 en Ensenada, Baja California.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Jesús Gerardo “N”, conocido como “El Kekas”, Irineo “N” y Ángel Jesús “N” recibieron la sentencia luego de dos años de investigación por los delitos de homicidio calificado y robo con violencia.

Los hechos ocurrieron entre el 27 y el 28 de abril de 2024, cuando los tres jóvenes acampaban en Punta San José, en el poblado de Santo Tomás. De acuerdo con las investigaciones, fueron atacados por personas que intentaron robarles su camioneta Chevrolet Colorado modelo 2016. Al resistirse, los tres perdieron la vida.

Días después, las autoridades encontraron la camioneta calcinada y el 3 de mayo, localizaron los cuerpos en un pozo de más de 15 metros de profundidad, dentro de un rancho de la misma zona.

La condena incluye 135 años de prisión por homicidio calificado, 10 años y nueve meses por robo con violencia y 13 años por el robo del vehículo.

Además, los sentenciados deberán pagar más de 1.6 millones de pesos a los familiares de las víctimas por reparación del daño, así como 19 mil 542 pesos para cubrir los gastos funerarios. La devolución del vehículo y de las pertenencias robadas se resolverá durante la etapa de cumplimiento de la sentencia.