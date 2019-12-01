Vinculan a proceso a cuatro detenidos durante protesta por agua limpia en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre de 2026.- Cuatro hombres detenidos durante la manifestación para exigir agua limpia en Guadalajara enfrentarán un proceso penal en libertad, luego de que un juez de control determinara vincularlos a proceso por los delitos de lesiones y resistencia de particulares.

Los imputados, identificados como Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava, fueron arrestados el pasado 11 de octubre durante la protesta realizada frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales.

Como parte de las medidas cautelares, los cuatro deberán presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades durante seis meses. La resolución se suma a la situación jurídica de otros dos detenidos que también fueron vinculados a proceso por los mismos hechos.

La detención de los manifestantes ha generado cuestionamientos por parte de sus representantes legales, quienes señalaron presuntas irregularidades en las actuaciones policiales y judiciales. De acuerdo con los testimonios de la defensa, entre los detenidos hay personas que acudieron a documentar la movilización o que, aseguran sus familiares, no participaban directamente en las protestas.

En total, 39 personas fueron detenidas durante la movilización convocada para denunciar problemas con la calidad del agua en la zona metropolitana. Aunque seis ya fueron vinculadas a proceso, la situación de las otras 33 permanece bajo investigación de la Fiscalía de Jalisco, que continúa integrando las carpetas correspondientes.