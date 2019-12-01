Vinculan a proceso a cuatro detenidos durante protesta por agua limpia en Guadalajara

Vinculan a proceso a cuatro detenidos durante protesta por agua limpia en Guadalajara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 22:23:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, a 19 de octubre de 2026.- Cuatro hombres detenidos durante la manifestación para exigir agua limpia en Guadalajara enfrentarán un proceso penal en libertad, luego de que un juez de control determinara vincularlos a proceso por los delitos de lesiones y resistencia de particulares.

Los imputados, identificados como Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava, fueron arrestados el pasado 11 de octubre durante la protesta realizada frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales.

Como parte de las medidas cautelares, los cuatro deberán presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades durante seis meses. La resolución se suma a la situación jurídica de otros dos detenidos que también fueron vinculados a proceso por los mismos hechos.

La detención de los manifestantes ha generado cuestionamientos por parte de sus representantes legales, quienes señalaron presuntas irregularidades en las actuaciones policiales y judiciales. De acuerdo con los testimonios de la defensa, entre los detenidos hay personas que acudieron a documentar la movilización o que, aseguran sus familiares, no participaban directamente en las protestas.

En total, 39 personas fueron detenidas durante la movilización convocada para denunciar problemas con la calidad del agua en la zona metropolitana. Aunque seis ya fueron vinculadas a proceso, la situación de las otras 33 permanece bajo investigación de la Fiscalía de Jalisco, que continúa integrando las carpetas correspondientes.

Más información de la categoria
Balean a vendedor de hamburguesas en su negocio en Apatzingán, Michoacán; se debate entre la vida y la muerte
Condenan a tres hombres a más de 158 años de prisión por homicidio de surfistas extranjeros en Ensenada, Baja California
Vinculan a proceso a cuatro detenidos durante protesta por agua limpia en Guadalajara
Rastreo de celular robado conduce a regidor de Los Cabos y otras víctimas a instalaciones de la Marina
Más información de la categoria
Se desmorona el equipo de Raúl Morón: dirigentes le dan la espalda y cierran filas con Torres Piña por Michoacán rumbo a 2027
Marcelo Ebrard pide quedar fuera de la lista de aspirantes presidenciales para 2030
¡Cae en Zapopan “El Ingeniero”!: Operador de Jalisco clave en la construcción de túneles en la frontera con EEUU
Localizan con vida a 6 personas a un mes de su desaparición en Guerrero; buscan a una persona más en Ajuchitlán del Progreso