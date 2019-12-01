¡Cae en Zapopan “El Ingeniero”!: Operador de Jalisco clave en la construcción de túneles en la frontera con EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 19:27:15

*El presunto operador criminal fue detenido tras trabajos de inteligencia; enfrenta cargos en San Diego por conspiración para el tráfico de drogas y le atribuyen el diseño de pasadizos clandestinos desde Tijuana hacia territorio estadounidense.

Zapopan, Jal., a 16 de octubre de 2026.— Una pieza clave de la infraestructura subterránea del narcotráfico quedó bajo arresto en Zapopan, Jalisco. Se trata de Luis Manuel “N”, alias “El Ingeniero”, señalado por las autoridades como operador de un grupo delictivo y responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para introducir drogas a Estados Unidos, principalmente desde Tijuana, Baja California.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia en los que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información oficial, el detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas, un señalamiento que coloca su caso en la mira de las autoridades de ambos países.

La relevancia de la detención radica en la función que presuntamente desempeñaba: no se le señala únicamente por participar en el trasiego de narcóticos, sino por desarrollar la infraestructura clandestina que permite a las organizaciones criminales mover cargamentos por debajo de la frontera, lejos de los controles habituales.

Los túneles transfronterizos pueden contar con sistemas de ventilación, iluminación y mecanismos para transportar mercancía, lo que los convierte en obras complejas cuya construcción requiere conocimientos técnicos, recursos y una operación coordinada. Sin embargo, las autoridades no han precisado públicamente cuáles de estas características tenían los pasadizos que atribuyen a “El Ingeniero”.

Durante el operativo en Zapopan fueron aseguradas armas, droga y un vehículo. Hasta el momento, el reporte difundido no detalla el tipo ni la cantidad de los narcóticos, el número de armas decomisadas o las características de la unidad incautada.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que mantendrán las acciones coordinadas para detener a operadores criminales, desarticular sus estructuras y debilitar sus capacidades logísticas y operativas.