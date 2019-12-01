Se desmorona el equipo de Raúl Morón: dirigentes le dan la espalda y cierran filas con Torres Piña por Michoacán rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 22:07:10

*La ruptura exhibe una fractura en el proyecto del senador, mientras operadores y liderazgos locales optan por permanecer en Morena y respaldar la ruta de Carlos Torres Piña.

Morelia, Mich., a 16 de octubre de 2026.— El proyecto político de Raúl Morón Orozco rumbo a la gubernatura de Michoacán enfrenta una fractura pública que amenaza con complicar sus aspiraciones para 2027. Mientras el senador mantiene sus objeciones al proceso interno de Morena y exige revisar la encuesta que favoreció a Carlos Torres Piña, dirigentes que antes participaban en su entorno han comenzado a tomar distancia y a respaldar al grupo que encabeza el coordinador estatal.

El golpe político se hizo visible este 16 de octubre, cuando se difundió que ocho de los once equipos vinculados con el proyecto moronista decidieron sumarse a Torres Piña. Entre los nombres mencionados en los reportes periodísticos figuran Manuel López Meléndez, Martín García Avilés, Juan Pablo Puebla y otros actores con trayectoria política en la entidad.

La cifra fue difundida por los propios participantes y todavía no existe una cuantificación independiente de la estructura territorial que representan. Sin embargo, el anuncio sí deja al descubierto una disputa que rebasa las diferencias sobre una encuesta: dirigentes que deben decidir si acompañan la estrategia personal de Morón o si continúan su carrera política dentro de la estructura formal de Morena.

De la inconformidad a la ruptura

Morón ha insistido en que el nombramiento de Torres Piña como coordinador estatal no equivale a una candidatura definitiva y ha reclamado una nueva medición de las preferencias. También ha cuestionado la presunta intervención del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en el proceso interno.

Pero mientras el senador sostiene esa batalla, algunos integrantes de su antiguo entorno han optado por otra vía: permanecer en Morena, reconocer la conducción de Torres Piña y comenzar a reorganizar sus actividades rumbo a las elecciones de 2027.

El contraste es políticamente significativo. La inconformidad de Morón busca mantener abierta la discusión sobre quién debe encabezar el proyecto estatal, pero las separaciones anunciadas muestran que no todos sus aliados están dispuestos a prolongar el conflicto ni a acompañarlo si decide explorar una candidatura respaldada por el Partido del Trabajo.

El desafío para Morón

La salida de dirigentes no significa, por sí sola, que Morón haya perdido todo su respaldo ni permite medir cuántos militantes lo acompañarían en una eventual ruptura. Sí plantea interrogantes sobre la cohesión de su grupo y sobre su capacidad para conservar operadores en municipios y distritos estratégicos.

En política, una estructura no se mide únicamente por la presencia de un dirigente en un templete, sino por la capacidad de mantener equipos, construir acuerdos y movilizar respaldos en el territorio. Por eso, las próximas adhesiones y los pronunciamientos de alcaldes, legisladores y responsables regionales serán determinantes para establecer la profundidad de la fractura.

Por ahora, Torres Piña cuenta con el nombramiento ratificado por la dirigencia nacional de Morena, mientras Morón mantiene abierta su inconformidad y ha señalado que definirá su futuro político hacia finales de noviembre.

La disputa continúa, pero el reacomodo ya comenzó: el senador enfrenta el desafío de demostrar que conserva una estructura propia capaz de sostener sus aspiraciones, incluso mientras algunos de los dirigentes que antes orbitaban alrededor de su proyecto eligen otra ruta dentro del partido.