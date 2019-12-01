Marcelo Ebrard pide quedar fuera de la lista de aspirantes presidenciales para 2030

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 20:25:12

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2026.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se deslindó de las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial para 2030 y afirmó que su prioridad está en las responsabilidades que actualmente desempeña dentro del gobierno federal.

Al ser cuestionado por representantes de los medios de comunicación, el funcionario pidió que su nombre no sea considerado entre los posibles contendientes de Morena para la próxima elección presidencial. “Bórrenme, quítenme de la lista”, expresó.

Sus declaraciones se produjeron después de que Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mencionara al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como un posible aspirante a la Presidencia de la República.

Ebrard reiteró que, por ahora, está enfocado en su trabajo al frente de la Secretaría de Economía, particularmente en los asuntos relacionados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un tema clave para las relaciones comerciales del país.