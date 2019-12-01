Localizan con vida a 6 personas a un mes de su desaparición en Guerrero; buscan a una persona más en Ajuchitlán del Progreso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 19:12:18

Ajuchitlán del Progreso, Gro., a 16 de octubre de 2026.— Seis personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 24 de septiembre fueron localizadas con vida en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, mediante un operativo de búsqueda en el que participaron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

De acuerdo con la información difundida por las comandancias de la IX Región Militar y la 27/a. Zona Militar, la localización fue resultado de trabajos de inteligencia militar que permitieron ubicar a las seis personas, quienes posteriormente recibieron atención médica y alimentos por parte del personal castrense.

El caso involucra inicialmente a ocho personas reportadas como desaparecidas. El 1 de octubre, personal militar localizó a un menor de edad, mientras que con el hallazgo de las seis personas anunciado este viernes, las autoridades mantienen la búsqueda de una persona más cuyo paradero aún no ha sido esclarecido.

Tras su localización, las seis personas fueron reportadas en buen estado de salud y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde se llevarán a cabo las diligencias ministeriales correspondientes para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

En las labores participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, como parte de la coordinación entre las corporaciones federales y las instituciones de seguridad de Guerrero.

Aunque el hallazgo con vida de las seis personas representa un avance en las labores de búsqueda, las autoridades todavía tienen pendiente localizar a la última persona reportada como desaparecida y determinar qué ocurrió durante el periodo en que las víctimas permanecieron sin ser ubicadas.

La Fiscalía estatal deberá continuar con las investigaciones para establecer las circunstancias de los hechos y recabar información que permita esclarecer el caso.

Las comandancias militares señalaron que las acciones se realizaron de manera coordinada con las autoridades estatales, bajo el compromiso institucional de actuar conforme a la ley y respetar los derechos humanos.